„Spiegel der Zeit“ in der Schwanheimer Kirche zu sehen

Schwanheim.Bis zum 20. Oktober ist die sechste Kunstausstellung in der evangelischen Kirche in Schwanheim zu sehen, die unter dem Titel „Spiegel der Zeit“ steht. Nicht nur Künstler der Kirchengemeinde, sondern auch Freunde der Gemeinde haben das Thema auf vielfältige Weise umgesetzt. Interessante Bilder in Mischtechnik, Arbeiten in Acryl, Collagen, aber auch Holzskulpturen, Fotografien, Metall- und Keramikobjekte entstanden. Die Kinder des Kindergottesdienstes zeigen eine Spiegel-Collage und haben einen großen Regenboden mit Wachsmalkreide gemalt. Das Team um Martina Pfeiffer hat die sehenswerte Ausstellung organisiert, die am Sonntag nach dem Gottesdienst eröffnet wurde. Süße Kunst zum Essen, die zum Thema passt, wird an den kommenden Sonntagen angeboten. df/

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.10.2019