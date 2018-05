Anzeige

Bensheim.Am Samstag, 12. Mai, wird um 13 Uhr im Weiherhaus ein besonderes Fußballspiel angepfiffen. Eine Fußballmannschaft aus Amersham, die sich dem Freundeskreis Bensheim – Amersham als Veteranen Fußballmannschaft auf der Suche nach einer Mannschaft in der Partnerstadt Bensheim ankündigte, reist vom 10. bis zum 12. Mai an.

Aufmerksam geworden auf Bensheim waren sie durch die (erfolglose) Suche des Freundeskreises nach einer Jugendmannschaft, die im Sommer an dem Turnier der Jugendmannschaften aus den Partnerstädten teilnehmen sollte. Es ist bereits Tradition, dass die OAP (Old Amersham Player) jedes Jahr ein anders europäisches Land bereisen und ein Freundschaftsspiel gegen eine der ansässigen Mannschaften austragen. Der Freundeskreis war auf der Suche nach einem Gegner in Bensheim behilflich.

Die TSV Auerbach, der Verein im Stadtgebiet Bensheims, der am längsten eine Beziehung zu einem Fußballverein in Amersham aufrechterhalten hatte, erklärte sich bereit, mit der Alten-Herren-Mannschaft anzutreten.