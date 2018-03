Anzeige

Das Spiel mit den Erwartungen der Zuschauer zieht sich durch das gesamte Stück. Immer wieder scheint sich die „Konsistenz der Wirklichkeit“ zu verändern und jegliches Wissen, das der Zusehende über die Figur oder die Inszenierung zu haben glaubt, wird in Sekunden zunichte gemacht. Mal schnell und abrupt, durch plötzlich aufgedrehte Musik oder einen lauten Schrei. Mal langsam und schleichend, wie in dem Monolog einer Flüchtlingshelferin, die sich als geradezu ekelerregende Mörderin entpuppt und das Ende des Stückes auf einem „Leichenhaufen“ aus Matratzen und Körpern zelebriert. Das Stück ist eine episodenhafte Beschreibung der Lebenssituationen vollkommen verschiedener Figuren. „Die Konsistenz der Wirklichkeit“ hat nicht einen Protagonisten, dem so viel Gutes oder Schlechtes passiert, wie er nur aushalten kann (oder eben nicht). Die Inszenierung handelt von den Einwohnern eines Mehrfamilienhauses in München und deren Leben am Tag des Münchner Amoklaufs 2016.

Die Figuren sind durch nichts verbunden, außer durch diesen Ort und diese Zeit. Als Requisiten werden Matratzen genutzt. Matratzen, die auf der Bühne plötzlich zu Hauswänden oder Wurfgeschossen werden. Die Hemmungslosigkeit im Spiel der jungen Schauspieler, die Intensität und Aktualität des Textes sowie einzelne äußerst originelle Regieideen kreieren das Besondere, Bleibende des Abends.

Das alles sind Aspekte, die man nur loben kann; einzig die an manchen Stellen etwas mit aktuellen Themen und doch eher anstrengender Jugendsprache überladene Handlung überschattete das ansonsten eher positive Bild des Abends. Denn ob der Hund in seinem letzten Leben unbedingt ein Flüchtling sein musste und ob es wirklich nötig ist, dass mindestens drei der im Stück auftretenden Figuren zeitweise an Selbstmord denken, ist zu bezweifeln. Auch wirken vereinzelte Regieideen wie das Sprechen einiger Textpassagen im Chor etwas bemüht: Nicht immer wirkt das, was auf der Bühne passiert, wirklich authentisch – und dies, obwohl der Text zum Teil aus der Feder der Schauspieler selbst stammt.

Dennoch überzeugt die Inszenierung insgesamt durch die schauspielerische Leistung der Mitwirkenden (die sich noch in der Ausbildung befindenden Ensemble-Mitglieder haben alle eine sehr gute, klare Artikulation und glänzen durch mimische und gestische Ausdrucksstärke) und durch den pointierten, abwechslungsreichen Text. Besonders hervorgehoben werden sollen Marina Blanke und Adi Hrustemovic, die in ihren Rollen als sprechender Hund bzw. sympathischer Horrorclown brillierten.

Ob am Dienstag im Parktheater nun die „Grenzen zwischen Sein und Schein“ mehr als bei anderen, „herkömmlichen“ Theaterabenden verwischt sind, ist fraglich. Doch kann man festhalten, dass „Die Konsistenz der Wirklichkeit“ in jedem Fall ein spannendes, abwechslungsreiches und zum Nachdenken anregendes Stück ist, das Lust auf mehr macht. Mehr Woche junger Schauspieler. Mehr Theater.

Hannah Helbig, Deutsch-Leistungskurs Q 2, AKG Bensheim