Spiel, Spaß und viel Musik

Bensheim.Mit einem großen Fest hat das Bensheimer Familienzentrum den fünften Geburtstag der Krippe Kastanienbaum gefeiert. In der Einrichtung am Hospitalbrunnen regierten Musik, Spiel und Spaß für kleine und große Besucher.

Begonnen hat das Fest am Vormittag mit einem Flohmarkt rund ums Kind: Auf den langen Tischen fand sich beinahe alles, was der Nachwuchs braucht: Spielsachen, Kleidung, Praktisches und Nützliches. Kleine und größere Familien, aber auch Alleinerziehende und Großeltern schauten vorbei, um in aller Ruhe durch das breite Sortiment zu stöbern, das im Hof des Familienzentrums an der unteren Hauptstraße aufgebaut war.

Am Nachmittag schaute Liedermacher Teddy McGibbie vorbei, der mit Songs über die Tiere dieser Erde und viele andere Themen die jungen Gäste begeistert hat. An verschiedenen Spielstationen, beim Kinderschminken oder in der Stoffwerkstatt hatte Langeweile keine Chance. Das Team sorgte für Kaffee und Kuchen an diesem sonnigen Samstag, der viele Menschen in die Fußgängerzone gelockt hat. Etliche schauten auch im Familienzentrum herein.