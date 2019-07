Spiel und Spaß bei Kinderfreizeit in Grasellenbach

Fehlheim/Zwingenberg.Die Pfarrgemeinde Fehlheim-Zwingenberg hatte in den Sommerferien zu einer Kinderfreizeit ins Gerhard-Hauptmann Haus in Grasellenbach eingeladen. Neunzehn Teilnehmer im Alter von 8 bis 13 Jahren genossen dort die Gelegenheit, sich auszutoben und den Alltag hinter sich zu lassen. Spiel und Spaß standen ebenso auf dem Programm wie ein Waldspaziergang, eine Führung durch Lindenfels und ein Besuch im Freibad von Fürth. Es wurde außerdem viel gebastelt und über die Nibelungensaga gesprochen. Am letzten Abend konnten die Teilnehmer der Freizeit am Lagerfeuer Stockbrot, Würstchen und Marshmallows über dem Feuer grillen. Auch an diesem Abend wurde viel gespielt. gs/Bild: Gemeinde

