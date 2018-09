Spiel und Spaß beim Seniorennachmittag

Auerbach.Beim Grillnachmittag der Heilig Kreuz Gemeinde in Auerbach erfreuten sich zahlreiche Gäste am bunten Programm. Nachdem man sich mit Würstchen, Kartoffelsalat und Getränken gestärkt hatte, konnten die Besucher an verschiedenen Spielstationen ihr Geschick versuchen. Viel Spaß machte das Spiel mit dem großen Fallschirm. Jeder konnte mitmachen, es war kein Hindernis, wenn man auf einen Rollator angewiesen war. Die nächste Veranstaltung findet am 11. Oktober unter dem Motto „Gymnastik und Bewegung“. red/Bild: Heilig Kreuz

