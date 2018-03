Anzeige

Bensheim.Wie schon vor Jahrzehnten, als man in Bensheim noch unter dem Namen Siemens Dentalspezialist war, wurden auch im vergangenen Jahr die Kinder der Dentsply Sirona-Mitarbeiter und ihre Familien zu einer Weihnachtsfeier in das Bensheimer Parktheater eingeladen.

Die Kinder genossen die ausgelassene Stimmung und ließen sich von dem weihnachtlichen Programm verzaubern. Wie in der Vergangenheit organisierte und gestaltete der Betriebsrat die Kinderweihnachtsfeier. Da man nie genau abschätzen kann, ob alle Kinder der Mitarbeiter zur Feier erscheinen, gibt es immer Geschenke, die am Ende der Feier übrig bleiben.

Jetzt entschloss man sich, eine große Kiste an Spielen für Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren zu spenden. Am Dienstag überreichten der Betriebsratsvorsitzende Michael Martin und Personalchef Gregor Walter die Spiele an den Leiter des Eigenbetriebs Kinderbetreuung Armin Zeißler und drei Mitarbeiterinnen der städtischen Einrichtungen. Unser Bild zeigt (von links): Michael Martin, Gregor Walter, Claudia Sander, Heike Mayer, Maria Behm-Hansen, Armin Zeißler. tn/Bild: Neu