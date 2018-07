Spielen und forschen in der Natur

Beim Ferienprogramm des Naturschutzzentrums verbringen die jungen Teilnehmer viel Zeit am Wasser. © Neu

Bensheim.Sie buddeln in Bergen von Kies und finden zwischen Steinhaufen kleine und große Schätze – mit viel Glück sind sogar ein Wisentknochen, ein Zahn, der von einem Wollhaarnashorn stammen könnte, und andere Fossilien darunter. Sie bauen aus Sand Städte und Burgen, keschern am See, finden dort Riesenkaulquappen, Wasserläufer und Posthornschnecken und beobachten einen Wasserskorpion, der gerade eine

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3622 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.07.2018