Bensheim.Katzen sind glücklich, wenn sich ihre Halter artgerecht und abwechslungsreich mit ihnen beschäftigen. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule unter dem Titel „Spielerisch mit Katzen umgehen“ führt eine Tierheilpraktikerin und Katzenpsychologin eine Fülle von Spielmöglichkeiten vor. In der Ankündigung heißt es: „Dazu gehören fangen, jagen, suchen – auch Spiele, bei denen Köpfchen gefragt ist.“ Die Referentin erklärt, worauf beim Spiel mit Katzen zu achten ist und stellt passendes Material vor. Das lässt sich meist aus einfachen Mitteln selbst herstellen. Der Kurs läuft am Dienstag, 15. Oktober, von 19 bis 21 Uhr im vhs-Seminarraum, Am Wambolterhof 2, in Bensheim. red

