Bensheim.Die Ferientour der SSG-Abteilung Outdoor/Wandern führte die Familien in den Wald rund um den Wambolder Sand. Mit dem Förster Klaus-Peter Winterfeldt von Hessenforst erkundeten die 18 Teilnehmer auf spielerische Art und Weise Früchte, Blätter und Farben des Waldes. Alle sammelten fleißig Naturmaterialien, die dann unter fachkundiger Erklärung begutachtet wurden.

Bilder einheimischer Tiere waren im Wald versteckt. Die Kinder nahmen schnell die Witterung auf und fanden fast alle. Fachliche Informationen zum Thema Waldschutz, Verhalten im Wald oder Entwicklung des Waldes gab es immer wieder zwischendurch für jedes Alter. Zum Abschluss der Waldführung entdeckten alle ein Hochhaus im Wald – ein Baum, in dem Spechte viele Löcher für ihre Wohnungen klopften. Eine sehr gelungene und vielseitige Begegnung mit dem Wald.

Am Sonntag, 26. August, findet eine gemeinsame Zielwanderung zum Waldgasthaus Borstein in Reichenbach statt. Alle Gruppen der Abteilung Outdoor/Wandern treffen sich um 14 Uhr am Borstein in Reichenbach. Erreicht wird das Ziel auf unterschiedlich langen Wegstrecken.