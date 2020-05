Spielplätze ab heute wieder geöffnet

Bensheim.In Hessen sind wie berichtet ab dem heutigen Montag die Spielplätze wieder geöffnet, damit ist die Benutzung der Spielflächen natürlich auch in Bensheim wieder erlaubt – selbstverständlich gelten weiterhin die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln.

Heute werden nach und nach die Sperrungen entfernt, teilte die städtische Pressestelle am Wochenende mit. Der Spielplatz in der unteren Fußgängerzone am Hospitalbrunnen erhält aktuell einen neuen Fallschutz und bleibt daher vorerst weiter gesperrt. Die Musikschule und das Museum werden auf die Öffnung vorbereitet, weitere Infos dazu gibt es zeitnah. ps

