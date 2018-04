Anzeige

Bensheim.Die weitere Aufwertung der Taunusanlage ist das Ziel der Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB).„In der Taunusanlage fehlt ein Klettergerüst, der Sandkastenbereich ist vom Bereich der beiden Rutschen nicht abgetrennt und Sportgeräte wie im Weiherhaus-Stadion neben dem FC 07 wären ebenfalls eine gute Ergänzung für die Taunusanlage“, meint Stadtverordneter Franz Apfel.

Das altersgemischte Spiel- und Sportgelände am Heppenheimer Bruchsee werde von vielen gelobt. Die BfB sieht sich das vor Ort an. Die Fraktion trifft sich am Samstag (7.) um 15 Uhr am Parkplatz Bruchsee in Heppenheim. Interessierte Bürger sind zu dem Ortstermin eingeladen. Für junge Familien und Alleinerziehende wäre dieser Ortstermin eine gute Gelegenheit, auf Verbesserungsmöglichkeiten in Bensheim hinzuweisen, darauf macht Ingrid Bader aufmerksam.

Danach geht es zur Taunusanlage in Bensheim. Mit den am Bruchsee gewonnenen frischen Eindrücken will man die Taunusanlage betrachten und über möglich Verbesserungen nachdenken. „Eines ist schon jetzt klar: Für die am Berliner Ring in Höhe der Taunusanlage aufgestellten neuen Bänke fehlen auf jeden Fall noch Papierkörbe“, stellt Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau fest. Die Fraktion setzt sich dafür ein, dass die Taunusanlage mit einer Bienenwiese oder einem Blühstreifen ökologisch aufgewertet wird. red