Spielplatz bleibt bis 21 Uhr offen

Bensheim.Der Magistrat unterstützt nicht die von Anwohnern in den Marmorgärten in Hochstädten initiierte Petition, in der eine gesonderte Schließzeit des Spielplatzes am Hochstädter Haus um 19 Uhr gefordert wird. Wie für alle anderen Spielplätze im Stadtgebiet auch, gilt auf dem Spielplatz am Hochstädter Haus weiterhin eine Öffnungszeit von 7 bis 21 Uhr. Der Magistrat weist auf die Einhaltung der Schließzeiten hin, diese sollen verstärkt kontrolliert werden.

Thema Kirchbergschule

Wohlwollend hat der Magistrat den aktuellen Schulentwicklungsplan des Kreises zur Kenntnis genommen. Daraus geht hervor, dass die Kirchbergschule weiter als Grundschule, als Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und als Beratungs- und Förderzentrum für das inklusive Schulbündnis Mitte mit 35 Bezugsschulen bestehen bleibt.

Ursprünglich sahen die Pläne des Schulträgers die Schließung der Kirchbergschule als Grundschule vor, stattdessen sollten hier künftig nur noch Förderschüler unterrichtet werden. Diese Planungen werden nicht weiter verfolgt. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.08.2020