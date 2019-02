Spielwiese für Hunde

Bensheim.Bald ist es wieder so weit: Die Brut-und Setzzeit beginnt am 1. März und dauert über vier Monate. Seit dem 1. Januar 2018 gilt in dieser Zeit in Bensheim Anleinpflicht für Hunde. Bei Verstößen droht dem Besitzer ein Bußgeld.

„Wir befürworten den Schutz der Vögel und Wildtiere in dieser Zeit. Aber wir sehen andererseits auch die Interessen der Hunde und Hundebesitzer,“ erklärt Ulrike Vogt-Saggau von den Bürgern für Bensheim (BfB). Hunde brauchen die Möglichkeit zu freiem Auslauf ohne Leine und freien Kontakt mit Artgenossen – auch in dieser Zeit.

Welche Möglichkeiten gibt es, eine Freilauffläche für Hunde in Bensheim einzurichten? Die BfB lädt interessierte Bürger zu einem Informations- und Diskussionsabend rund um dieses Thema am kommenden Donnerstag (21.) um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46, in Bensheim ein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.02.2019