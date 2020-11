Spielzeug und Weihnachts-Deko aus Holz

BENSHEIM.Die Wohngemeinschaft Bergstraße (WGB) bietet auch dieses Jahr zu Weihnachten wieder ihre beliebten Artikel aus Holz an. Rund 40 verschiedene Produkte, mit einer Gesamtstückzahl von fast 1000 Artikeln, wurden im Laufe des Jahres in den Werkstätten der Einrichtung für suchtkranke Männer hergestellt.

Das Angebot reicht vom Spielzeug über Weihnachts-Deko bis zum Insektenhotel und Brutkästen für Vögel. In den Vorjahren hat die Wohngemeinschaft fast neunzig Prozent ihres Angebotes beim Bensheimer Weihnachtsmarkt verkaufen können.

„Die Corona-bedingte Absage stellt uns vor große Probleme“, sagt Thomas Schreck. Der Geschäftsführer der WGB verweist darauf, dass die Einnahmen („mehrere tausend Euro“) einen wichtigen Beitrag zur Refinanzierung der Werkstatt leisten.

Fast noch wichtiger als der finanzielle Aspekt ist ihm aber der immaterielle Wert. „Durch den Verkauf der von ihnen hergestellten Arbeiten haben die Männer immer ganz viel Bestätigung erfahren“, so Schreck. Diese Anerkennung fehle nun, dafür sind „die Lager voll“.

Im Schaufenster ausgestellt

Aktuell ist die breite Palette des Angebots im Schaufenster des WGB-Gebäudes in der Rodensteinstraße 62 ausgestellt. Hergestellt wurden die Produkte unter Anleitung des Arbeitstherapeuten Thomas Hofstädter. Der gelernte Zimmermann und Arbeitserzieher arbeitet seit sieben Jahren in der WGB, betreut dort rund zwanzig Männer, die an vier halben Tagen und mittwochs ganztägig in den Werkstätten arbeiten.

Zwei Werkstatträume für acht beziehungsweise vier Leute stehen zur Verfügung. „Wenn‘s mal eng wird, nutzen wir zusätzlich unseren Freizeitraum“, berichtet der 52-jährige Hofstädter. Dort finden dann hauptsächlich die Malerarbeiten und das Ölen der Holzprodukte statt.

Ziel der Arbeitstherapie sei es, dass die suchtkranken Männer wieder Strukturen lernen und auf die Integration in den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Der Arbeitstherapeut und der Geschäftsführer der Wohngemeinschaft hoffen nun, dass trotz Absage des Weihnachtsmarkts viele der in den Werkstätten hergestellten Artikel ihre Käufer finden. Als wichtige Einnahme für die WGB und als Anerkennung für die Arbeit ihrer Bewohner.

Lieferservice

Interessenten können sich direkt an die Wohngemeinschaft Bergstraße wenden: per E-Mail info@wg-bergstrasse.de oder Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr telefonisch: 06251/2487.

„Im Bedarfsfall bieten wir zudem einen Lieferservice innerhalb des Kreises Bergstraße an“, verspricht WGB-Geschäftsführer Thomas Schreck. red

Info: Die angebotenen Artikel kann man sich mit Fotos und Preisliste auch im Internet ansehen: www.wg-bergstrasse.de

