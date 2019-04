Spitzklicker begeistern „ohne Worte“

Bensheim.Es bahnt sich eine Entscheidung an im knallharten Verdrängungswettbewerb in den Fußgängerzonen der Republik: Nagelstudios sind die neuen Handyläden und werden die Innenstädte in den nächsten Jahren dominieren, meinen die Spitzklicker. Für Bensheim kommt diese Erkenntnis des vierköpfigen Kabarett-Ensembles wohl leider etwas zu spät. Hier, wo seit Jahren irgendwie darum gerungen wird, die City

...