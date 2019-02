Spitzklicker: „Ohne Worte“, aber nicht sprachlos

Bensheim.Mit ihrem neuen Programm „Ohne Worte“ sind die Spitzklicker aus Weinheim am Donnerstag, 4. April, im Bensheimer Parktheater zu Gast.

Schnitzel mit der neuen Datenschutzverordnung als Beilage, machtsüchtige Diktatoren im internationalen Internat, Männerchöre, die aussterben wie Fliegen und asiatische Nagelstudios, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Echt krass, was sich hierzulande und auf dem internationalen politischen Parkett abspielt. Angesichts der Geschehnisse auf dem Erdball wollen sich die „Spitzklicker“ aber nicht sprachlos zurücklehnen, auch wenn ihr nunmehr 35. Programm den Titel „Ohne Worte!“ trägt. „Stattdessen beschreibt das Weinheimer Kabarett-Quartett das Unbeschreibliche wortreich und auf unnachahmliche Weise“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

Franz Kain, Markus König, Susanne Mauder und Daniel Möllemann nutzen die Bühne, um mit spitzer Zunge dort reinzuschmecken, wo die Wohlstandsgesellschaft ihr dickes Bäuchlein reibt: im Essverhalten. Dem Body-Maß-Index (BMI) setzen sie die Friss-die-Hälfte-Diät entgegen. Am Bahngleis kommt so mancher Terminplan durcheinander, wenn der ICE mal pünktlich kommt. Und mit Ryan-Earth wird der Taxi-Fahrgast auf den Boden der Tatsachen geholt. In der weiten Welt angekommen, stolpern die Kabarettisten über eine Fülle von Anglizismen, denen nur Herr zu werden ist durch einen Sprachkurs für Senioren. Da sollte man doch besser die Stimme erheben – zum Beispiel gegen das Insektensterben, den Klimawandel oder verwirrende Algorithmen.

Musik bringt in Bewegung

Die „Spitzklicker“ tun’s in Wort und Ton. Längst haben sie ihre musikalische Seite ebenso fein ausgearbeitet wie ihre kabarettistische. Mit Patricia Kain und Felicitas Hadzik sind zwei Musical-Darstellerinnen im Team, die durch ihre Choreografie die Bühnen-Truppe in Bewegung bringen. Volker Heymann führt geschickt Regie. Texte aus dessen Feder, von Altmeister Manfred Maser und von den Kabarettisten selbst „beißen sich dort fest, wo man eigentlich nur Kopfschütteln kann – sprachlos zwar, aber gewiss nicht ohne Worte“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.02.2019