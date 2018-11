Sponsoren-Rundlauf beim VfR Fehlheim

Fehlheim.Tischtennis verbindet – egal, in welcher Alters- oder Leistungsklasse man zum Schläger greift. Das zeigte sich kürzlich vor dem Heimspiel des Fehlheimer Regionalliga-Teams in der AKG-Halle. Die VfR-Spieler standen im Rahmen einer besonderen Aktion der Abteilung nicht nur den Sponsoren Rede und Antwort. Es ging für die Unterstützer des Vereins auch an die Platte.

So locker wie bei den Spezialisten flog der Ball bei den Sponsoren dann zwar nicht über den Tisch, aber nach ein paar Schlägen zeigten sich bei allen doch gleich Fortschritte. Beim abschließenden Sponsoren-Rundlauf standen sich am Ende Carsten Hoffmann (GGEW-Vorstand) und Roland Lotz vom gleichnamigen Autohaus im Finale gegenüber. Hier musste sich Lotz knapp Hoffmann geschlagen geben. Zuvor hatten nicht nur Michael Söhn (MS Consult) und Markus Blechschmitt (Blechschmitt GmbH Baustoffe & Transporte), sondern auch der als Favorit ins Rennen gegangene Ex-Spieler Marc Stöhr (EFC Financial Planning and Services) ihre „Rundlauf-Leben“ verloren.

Für alle Beteiligten war es eine unterhaltsame Sache. „Wir zeigen hier Spitzensport mit vielen Emotionen, haben zudem eine erfolgreiche Jugendarbeit. Wir wollen uns deshalb bei allen Unterstützern bedanken. Ohne sie wäre das alles nicht möglich“, betonte Claudio Schubert, Vorsitzender des Fördervereins der Tischtennis-Abteilung. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.11.2018