Dafür haben die Kinder im Vorfeld Sponsoren gesucht, die ihnen pro gelaufener Runde einen selbstgewählten Betrag spenden. Sponsoren können Eltern, Verwandte oder Geschäfte sein. Die Erlöse kommen je zur Hälfte den beteiligten Schulen und der UNICEF-Kampagne „Schulen für Afrika“ zugute. Unterstützt wird das Ganze vom Schirmherr Mats Hummels.

„Wenn Kinder nicht zur Schule gehen können, haben sie überhaupt keine Chance, der Armut zu entkommen und später mal ein selbstbestimmtes Leben zu führen,“ erklärte die Leiterin der UNICEF-Gruppe Iris Göksaltik. „Die Kampagne ‚Schulen für Afrika’ will das ändern. In den vergangenen Jahren haben Millionen Kinder von der Kampagne profitiert. Und ich freue mich sehr, dass die Schülerinnen und Schüler der Hemsbergschule die UNICEF-Kampagne unterstützen und damit Verantwortung für Gleichaltrige in Afrika übernehmen.“

Die Schulleiterin der Hemsbergschule Bianca Kühnreich ergänzt: „Unsere Schülerinnen und Schüler haben vielleicht nicht jeden Tag gleich viel Lust in die Schule zu gehen, aber sie verstehen sehr wohl, welche Möglichkeiten Bildung ihnen eröffnet. Alle Kinder weltweit sollten die Möglichkeit bekommen, etwas zu lernen. Es macht mich stolz, dass unsere Schule einen Beitrag dazu leisten kann.“ red

Donnerstag, 03.05.2018