Sportbetrieb startet langsam wieder

Zell.Wegen der derzeitigen Lage ist eine eingeschränkte Wiedereröffnung des Sportbetriebes bei der SKG Zell möglich, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Unter Beachtung der Vorgaben des Landes Hessen und der Stadt Bensheim können folgende Gruppen den Sportbetrieb wieder aufnehmen:

Er- und Sie-Gymnastik mit Peter Büttner

Tischtennistraining mit Karin Peters und Iris Scheuermann

Bauch-Beine-Po mit Katharina Götzinger

Mittwochsgymnastik im Freien gemäß Absprache mit Katrin Schuch

Er- und Sie- Gymnastik freitags mit Katrin Schuch

Walking mit Agnes Eckert

Wandern mit Bernd Sänger

Ort und Zeitpunkt sind wie besprochen, so die SKG. Die folgenden Hygieneregeln sind hierbei zwingend zu beachten: Der Übungsleiter fertigt für jeden Termin eine Liste der Teilnehmer mit Adresse und Telefonnummer an. Diese müsse vier Wochen aufbewahrt werden. Der Mindestabstand von eineinhalb Metern ist einzuhalten. Sportgeräte sollen möglichst wenig eingesetzt werden. Diese dürfen ausschließlich von einer Person genutzt und müssen anschließend desinfiziert werden. In der Halle muss für ausreichend Luftzufuhr gesorgt werden.

„Für die nicht genannten Übungsgruppen hoffen wir auf eine weitere positive Entwicklung des Infektionsrisikos und damit auf weiter gelockerte Hygienevorschriften. Sobald sich Neuerungen ergeben, werden wir selbstverständlich weiter informieren“, heißt es in der Mitteilung des Zeller Vereins abschließend. red

Info: Homepage der SKG Zell: www.skg-zell.de

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.05.2020