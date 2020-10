Sporthallen ab Samstag geschlossen

Die Bürgermeister des Kreises und Landrat Christian Engelhardt haben eine gemeinsame Vorgehensweise besprochen, die auch Auswirkungen auf Bensheim hat (siehe Bericht auf Seite 9).

So werden ab Samstag (31.) Sporthallen und Dorfgemeinschaftshäuser geschlossen. Nur in besonderen Ausnahmesituationen ist eine Sondergenehmigung möglich, zum Beispiel zur Listenaufstellung nach dem Kommunalwahlgesetz. Die Bürgermeisterwahl am Sonntag (1.) bleibt von allen Vorgaben unberührt, teilte das Rathaus mit.

Die Einhaltung der gültigen Regeln werde durch das Ordnungsamt verstärkt geprüft. Bürgermeister Rolf Richter appelliert an die Bensheimer, sich entsprechend der geltenden Verordnungen zu verhalten: „Gemeinsam haben wir es in der Hand, die Gesamtsituation zu verbessern.“ ps/dr

