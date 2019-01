Sportler zwischen sechs und 80

Bensheim.174 Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold sind die Bilanz der Saison 2018 beim Sportabzeichen-Stützpunkt Bensheim. Freude und Stolz herrschte bei allen Beteiligten am Dienstagabend bei der Verleihung im Bensheimer Kolpinghaus.

Von sechs bis 80 Jahren reicht die Altersspanne der Teilnehmer. Die Prüfer gratulierten zu den schönen persönlichen Erfolgen. Grüße und Glückwünsche überbrachte auch Christian Peter im Namen des Trägervereins DJK-SSG Bensheim.

Gegenüber den Vorjahren gingen die Teilnehmerzahlen 2018 etwas zurück. So waren es 88 Kinder und Jugendliche und 86 Erwachsene, die die höchste Auszeichnung des Deutschen Sports außerhalb des Wettkampfsports erhielten: Bei den Kindern und Jugendlichen wurden 50 Mal Gold, 26 Mal Silber und zwölf Mal Bronze übergeben sowie 64 Mal Gold, 20 Mal Silber und zweimal Bronze bei den Erwachsenen.

Mitmachen und sich mitfreuen, etwas für Fitness und Gesundheit tun, ist und bleibt das Hauptmerkmal der Sportabzeichenaktion des Deutschen Sportbundes. Die Neugier, ob und wie das Sportabzeichen „zu packen“ ist, ist der persönliche Anreiz. Die Zahlen der Ersterwerber mit 43 und die Zahlen der Wiederholungen – vom zweiten bis zum 52. Mal – zeigen dies.

Familiärer Wettkampf

16 familiäre Gruppierungen mit 44 Teilnehmern aus jeweils mindestens zwei Generationen zeigen, dass auch das gemeinsame Sporterleben in der Familie und so manch „interner Wettbewerb“ Spaß machen – zu Recht vom Landessportbund Hessen alle zwei Jahre durch Urkunden gewürdigt. Ein Dankeschön für die Unterstützung galt den Prüfern Angela und Uwe Frank, Liane Gang und Stephan Krüger, Walter Fendel, Georg Lang, Gerhard Lützkendorf, Uwe Slabke, Daniel Schneider, Edmund Steeb, Klaus Frank, Heide und Holger Branding sowie Helmut Fasser, der SSG Bensheim sowie den Sportfreunden vom RTC Bergstraße-Odenwald und der Stadt Bensheim.

Schwimmen ist obligatorisch

Wer das Sportabzeichen absolvieren will, muss in den vier Disziplingruppen – Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination – in jeder Gruppe mindestens eine Wertung in Bronze erreichen.

Die Leistungstabellen umfassen die Sportarten Leichtathletik, Radfahren, Schwimmen und Turnen. Ein „Leistungsabzeichen“ in einer anderen Sportart kann für eine der vier Disziplingruppen anerkannt werden. Obligatorisch ist und bleibt Schwimmen (können). Eine Mitgliedschaft in einem Sportverein ist nicht erforderlich.

Weitergehende Informationen gibt es ab Saisonbeginn auf dem Sportplatz oder im Internet unter www.deutsches-sportabzeichen.de oder www.sportabzeichen-bensheim.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.01.2019