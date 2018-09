Sportschuhaktion des Bensheimer Netzes

Bensheim.Rechnet das Bensheimer Netz alles zusammen, so wurden seit 2009 bei der Sportschuhaktion 334 Paar Sportschuhe ausgegeben. Am Freitag konnten Laura Loritz und Benjamin Köhler vom Schuhhaus Mitterle wieder Jugendlichen, deren Eltern sich keine Sportschuhe leisten können, die Füße für passende Schuhe vermessen. Wenn vorhanden, wurden gleich Sportschuhe übergeben oder anschließend bestellt. Einladungen wurden an acht Schulen verschickt. 23 Rückmeldungen gingen ein.

Das Budget von 2577 Euro wurde maßgeblich aus dem Erlös der Nikolausaktion der katholischen Kirchengemeinden möglich.

Für das Bensheimer Netz waren Petra Rettig und Bürgermeister Rolf Richter vor Ort. df/

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.09.2018