Sportverein holt Christbäume ab

Schönberg.Auch in diesem Jahr sammelt der SV Schönberg wieder die Weihnachtsbäume im Stadtteil ein. Gegen eine Spende von mindestens fünf Euro holen Vereinsmitglieder das ausrangierte Grün am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr, ab. „Wir wollen so unserem Ziel, einen eigenen Kunstrasenplatz zu bauen, wieder ein Stück näherkommen“, schreibt der Sportverein.

Bei größeren Spenden können Spendenquittungen ausgestellt werden, heißt es weiter. An den Bäumen sollen jeweils Zettel mit dem Namen der „Eigentümer“ angebracht werden, damit die Helfer wissen, wo sie die Spende abholen können. „Bitte berücksichtigen sie, dass Bäume ohne Spende nicht mitgenommen werden“, teilt der Vorstand mit.

Die eingesammelten Christbäume sollen im Frühjahr als Lärmfeuer auf dem Eichelberg verbrannt werden. Der Termin der öffentlichen Veranstaltung mit Essen und Trinken wird noch bekanntgegeben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.01.2020