Sportverein sammelt 40 Weihnachtsbäume ein

Schönberg. Baum-Notstand erfolgreich abgewendet: Weil die Feuerwehr in Schönberg in diesem Jahr ein Zeichen setzen wollte und die ausgedienten Weihnachtsbäume nicht einsammeln wollte, sprang der SV Schönberg ein (wir haben berichtet). Allerdings unter der klaren Vorgabe, dass das alte Grün nur gegen eine Pflichtspende von mindestens fünf Euro mitgenommen wird.

Die Feuerwehr hatte sich darüber beklagt, dass ihre ehrenamtlich Arbeit weder ausreichend gewürdigt noch honoriert werde. „Wir fühlten uns oft mehr wie Müllarbeiter denn wie Feuerwehrleute“, begründeten sie ihre Absage. Um die Helfer nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre nicht weiter zu demotivieren, hatte sich der Vorstand zu diesem Schritt entschlossen.

Am Samstag sprang deshalb der Sportverein in die Bresche. Die Verantwortlichen betonten allerdings, dass man durchaus Verständnis für das Vorgehen der Wehr habe und deshalb die Bäume auch nicht kostenlos mitnehmen werde. Gesagt, getan: „Wir haben 40 Exemplare eingesammelt, die am 23. März als Lärmfeuer am Eichelberg verbrannt werden“, bilanzierte der zweite Vorsitzende Roland Müller.

Eingenommen wurden 257 Euro, die auf das Spendenkonto des Vereins für das Kunstrasenprojekt der Fußballer fließen. Der Verantwortlichen zeigten sich auf Nachfrage mit dem Ablauf zufrieden. „Einige haben mehr als die fünf Euro gespendet, alle waren sehr freundlich“, so Müller. Drei Bäume habe man nicht mitgenommen, weil sie ohne den erforderlichen Zettel am Straßenrand lagen.

Die Sammlung war für den Club der Auftakt in ein ereignisreiches Jahr. Ende Juni wird am Sportplatz die Gründung vor 70 Jahren gefeiert. Außerdem richtet man die Bensheimer Stadtmeisterschaften im Sommer aus. Der nächste Termin steht bereits am Samstag, 26. Januar, an. Dann wird Altpapier im Ort gesammelt. Am 15. März wird bei der Mitgliederversammlung der Vorstand gewählt. Beim Bürgerfest ist der Verein erneut mit einem Weinstand vertreten.

Über allem steht das große Ziel, den alten Hartplatz in nicht allzu ferner Zukunft in einen Kunstrasen umbauen zu können. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.01.2019