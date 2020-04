Sprachbarrieren überwinden

Bensheim.Auch in Zeiten der Corona-Pandemie gibt es ein Angebot zur Unterstützung für nicht deutsch sprechende Bürger und diejenigen, die sich mit ihnen verständigen möchten, die Sprache aber nicht beherrschen: Die Integrationslotsen der Stadt bieten ab Montag (27.) eine Telefonsprechstunde an.

Die Unterstützung richtet sich ebenso an Schulen Kitas, Ämter, die mit Menschen Dinge klären müssen, aber an der Sprachbarriere scheitern. Das Angebot stellt eine Unterstützung dar und ist nicht mit dem Angebot eines Dolmetschers zu verwechseln. Der Schwerpunkt liegt neben der sprachlichen Vermittlung in der „interkulturellen Unterstützung“, so die Stadt. Die Hilfe erfolgt in Form einer telefonischen Sprechstunde zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Sprachen. Eine Weitervermittlung an andere Sprachmittler ist bei Bedarf möglich. „Ich bedanke mich bei den ehrenamtlichen Integrationslotsen, die mit ihrem Einsatz in dieser schwierigen Zeit diese wichtige Dienstleistung sicherstellen. Damit ist Hilfe auch über Sprachgrenzen hinweg gewährleistet“, so Stadtrat Adil Oyan.

Die Telefonsprechstunde ist erreichbar unter folgender Telefonnummer: 06251/14161. Das Integrationsbüro ist ebenfalls erreichbar unter den Telefonnummern: 06251/14185 sowie 14209 und kann bei Bedarf vermitteln. Per E-Mail können Anfragen gestellt werden unter integration@bensheim.de.

Folgende Sprechzeiten und Sprachen sind ab Montag (27.) eingerichtet: Montags 14 bis 16 Uhr: englisch, kroatisch, tschechisch; Dienstag 14 bis 16 Uhr: arabisch, somalisch, englisch; Donnerstag 14 bis 16 Uhr: dari, farsi, paschtu, persisch. ps

