Sprachkurs, Ausbildung – und trotzdem keine Gewissheit

Bensheim.Eyob Ghirmay ist Eritreer, studierter Bauingenieur und lebt seit drei Jahren in Bensheim. 2010 ist er aus seiner Heimat geflüchtet. Eineinhalb Jahre hat seine Flucht mit einer Schlepperorganisation über den Sudan und Libyen bis nach Europa gedauert.

Zusammen mit 300 Menschen, darunter 45 Frauen und viele Kinder, war Ghirmay in einem kleinen Boot sechs Tage lang auf dem Meer bis zur Küste Siziliens unterwegs. Über den Grund und die Umstände seiner Flucht spricht er nur ungern, auch um zurückgebliebene Familienmitglieder nicht zu gefährden.

Fester Arbeitsplatz als Maler

Heute hat der Eritreer eine kleine Wohnung, spricht sehr gut Deutsch, hat eine Ausbildung zum Maler und Lackierer erfolgreich abgeschlossen, seinen Führerschein gemacht und einen festen Arbeitsplatz. „Er hat sich sehr gut integriert“, sagt Tsihainesh Tesfai, Integretionslotin der Stadt Bensheim. Sie hat den 43-Jährigen in der Vergangenheit betreut und ihn bei Behördengängen begleitet und unterstützt. Sie war es auch, die den Kontakt zwischen Ghirmay und der orthodoxen eritreischen Kirchengemeinde in Heppenheim hergestellt hat, in der sich der Asylbewerber seitdem intensiv engagiert.

Ob der Geflüchtete bleiben darf, steht aber auch nach zehn Jahren in Deutschland in den Sternen. Sein Asylantrag wurde nach dem Dublin-Verfahren abgelehnt. Eine Entscheidung über seinen Widerspruch gegen die Abschiebung steht noch aus. Die Ausländerbehörde hat ihm bis dato lediglich eine Aufenthaltsgestattung erteilt. Seine Zukunft ist ungewiss. „Alles hängt in der Luft. Er weiß nicht, wie es weitergeht und ob er seine Verlobte aus Äthiopien, die er seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat, jemals hier herholen darf oder ob er zurück nach Eritrea muss“, beschreibt Tesfai die schwierige und derzeit perspektivlose Situation ihres Landsmannes.

Integration ist gelungen

Fest steht: Die Integration von Ghirmay ist gelungen. Er liegt niemandem auf der Tasche, beherrscht die fremde Sprache und arbeitet fleißig. Ziemlich schnell nach seiner Ankunft hat er an der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim mehrere Sprachkurse erfolgreich besucht. Dort hat man dem Vorzeigeschüler auch einen dreijährigen Ausbildungsplatz bei einem Bensheimer Malerbetrieb vermittelt.

2016 erhielt er vom Prüfungsausschuss der Maler- und Lackierer-Innung Kreis Bergstraße seinen Gesellenbrief in der Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung ausgehändigt. Im Abschlusszeugnis der Handwerkskammer Rhein-Main stehen die Noten sehr gut und gut. In Deutsch hat Eyob Ghirmay eine 2,2.

„Ich habe Tag und Nacht gelernt“, versichert der Asylbewerber, der sich zudem bei einer Weiterbildungsmaßnahme des Diakonischen Werks Bergstraße im Haus am Maiberg zum Gruppenleiter für seine Herkunftssprache hat ausbilden lassen. Zwei mal wöchentlich kümmert er sich jeweils um eine Gruppe von etwa 15 Personen. Er klärt sie über den Neustart in Deutschland, über Regeln, Lebensweise und Kultur auf.

Manches Mal verlässt Eyob Ghirmay der Mut, weiterzumachen: „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt.“ Es sei schwer für ihn, sich immer und immer wieder neu zu motivieren, beschreibt Tsihainesh Tesfai die Gemütslage ihres Landsmannes. „Ich will in Deutschland bleiben, wenn Gott es so will“, sagt der gläubige orthodoxe Christ. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.02.2020