Sprachkurse nach den Herbstferien

Bensheim.Wenn die Sonne nicht mehr nach draußen lockt – dann sind Veranstaltungen im Haus wieder gefragt, zum Beispiel Sprachkurse. Bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße beginnen einige Anfängerkurse nach den Herbstferien.

Ein Spanischkurs in Bensheim, der sich vor allem an Kunden mit Erfahrung im Lernen anderer Sprachen richtet, fängt am 15. Oktober an und läuft montags, von 19.30 bis 21 Uhr, im Goethe-Gymnasium. Oder Französisch von der Pike auf – vom 17. Oktober, mittwochs, von 18 bis 19.30 Uhr, ebenfalls im Bensheimer Goethe-Gymnasium.

Dort läuft auch Learning English in English, ein einsprachiger Englischkurs für Einsteiger, montags, von 18 bis 19.30 Uhr, am 15. Oktober ist der Einstieg möglich.

Anmeldungen über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder am Telefon 06251 1729616. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.10.2018