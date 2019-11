Sprechstunde im Rathaus fällt aus

Bensheim.Der Sprechtag des Hessischen Amtes für Versorgung und Soziales im Rathaus fällt am Dienstag (3.) aus. Der nächste Sprechtag findet am 17. Dezember statt.

Der jeweils am ersten und am dritten Dienstag eines Monats stattfindende Sprechtag bei der Stadtverwaltung Bensheim findet in Zimmer 001 im Erdgeschoss des Rathauses, Kirchbergstraße 18, statt. Im Rahmen dieser Sprechstunde werden allgemeine Fragen in Themenbereichen des Schwerbehinderten- und des Bundesversorgungsgesetzes beantwortet.

Es werden Anträge nach dem Bundesversorgungsgesetz und auf Schwerbehinderung oder Änderungsanträge nach dem Schwerbehindertengesetz entgegengenommen.

Die Mitarbeiter helfen auch bei der Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Des Weiteren werden die Anträge auf Wertmarken für die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr oder auf Kraftfahrzeugsteuer-Ermäßigung bearbeitet. ps

