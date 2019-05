Sprechstunde in Hochstädten

Hochstädten.Eine etwas abgewandelte Form der Stadtteiltour findet am Freitag (17.) in Hochstädten statt: Im Hochstädter Haus bietet Bürgermeister Rolf Richter von 18 bis 19 Uhr eine Bürgermeistersprechstunde an. Der Rathauschef bietet in persönlichen Gesprächen den Bürgern die Möglichkeit, ihre Anliegen vorzutragen.

Am Wochenende steht dann die offizielle Eröffnung des Hochstädter Hauses an. Der Förderverein Heimatpflege Hochstädten veranstaltet am Freitagabend die offizielle Eröffnungsfeier für geladene Gäste. Samstags hat der Dorfladen von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Abends tritt die Band Legends of Life auf. B

eim Familientag am Sonntag hat der Verein Heimatpflege ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.05.2019