Sprechstunde mit Adil Oyan

Bensheim.Stadtrat Adil Oyan bietet wieder eine Sicherheitssprechstunde an: Sie findet am Mittwoch, 26. Februar, von 15 bis 16 Uhr in Zimmer 314 im Rathaus statt. Der für die Sicherheit und Ordnung zuständige Stadtrat steht den Bürgern für ihre Anliegen persönlich zur Verfügung.

Um Anmeldung wird gebeten

Weitere Ansprechpartner sind Jochen Scharschmidt, Teamleiter Allgemeine Sicherheit und Ordnung, und Martin Runzheimer, Schutzmann vor Ort der Bensheimer Polizeistation.

Um Wartezeiten zu vermeiden, werden Interessierte gebeten, sich vorab im Büro von Stadtrat Oyan anzumelden und kurz über ihr Anliegen zu informieren: Telefon 06251/14272. ps

