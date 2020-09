Sprechstunde mit Michael Meister

Bensheim.Seine nächste Bürgersprechstunde führt der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Michael Meister, in Bensheim durch.

Am Donnerstag, 24. September, steht er von 18 bis 19 Uhr im Wahlkreisbüro in der Hauptstraße 71-73 (zweites Obergeschoss über der Nibelungenquelle) in Bensheim für persönliche Gespräche in Anliegen aller Art zur Verfügung.

Für die Bürgersprechstunde wird um Anmeldung unter Telefon 06251/680274 gebeten, Kurzentschlossene können auch ohne Anmeldung zu Michael Meister kommen. red

