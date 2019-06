SSG-Abteilung betreibt Werbung für den Tanzsport

Bensheim.Nachdem am Mittwoch ein Teil der Tanzabteilung der SSG Bensheim die Eröffnungsveranstaltung des Landesturnfests auf der Festbühne mitgestaltete, war es am Donnerstag (Tag des Turngaus Bergstraße) für alle Tänzerinnen soweit: Bei strahlendem Sonnenschein und einem großen Publikum aus vor allem stolzen Eltern zeigte jede Gruppe ihren aktuellen Tanz. Hierbei bot sich den Zuschauern ein buntes Programm aus pfiffigen Kindertänzen, coolen Hip-Hop-Choreographien und ausdrucksstarken Wettkampftänzen aus dem Bereich Jazz und Modern Dance mit Hebungen.

Abschließend kamen alle Trainer und Tänzer auf die Bühne und präsentierten den Abteilungstanz. Hier wurde die große Vielfalt der Abteilung und die Freude der Aktiven am Tanzen noch einmal auf einen Blick deutlich. Die Tanzabteilung geht während der Ferien in die Sommerpause und freut sich zum Trainingsstart ab Mitte August über neue Mitglieder. Auch Trainer werden gesucht, heißt es in der Pressemitteilung. red/Bild: SSG

Info: Weitere Infos auf der Seite tanzen.ssg-bensheim.de

