SSG ehrte treue Mitglieder

Bensheim.Zu Beginn des neuen Jahres brach die DJK-SSG Bensheim mit einer Tradition: Ab sofort werden langjährige Mitglieder nicht mehr im Rahmen der Mitgliederversammlung, sondern an einer eigens dafür ausgerufenen Veranstaltung geehrt.

Der Verein erhofft sich so, den treuen Mitgliedern noch mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Viele Jubilare nahmen die Einladung zu einem gemütlichen Kaffeetrinken in der Geschäftsstelle an. Zunächst begrüßte die erste stellvertretende Vorsitzende Anne Weihrich die Gäste. Sie bedankte sich für die jahrelange Mitgliedschaft und die damit verbundene Unterstützung und die große Verbundenheit der Mitglieder mit „ihrer“ SSG. „Heutzutage ist eine so langanhaltende Vereinstreue selten und wir freuen uns, Ihnen auch weiterhin eine sportliche, aber auch kameradschaftlich geprägte Heimat zu geben“, betonte sie den Vereinsgedanken, der neben dem Sport auch die Gemeinschaft in den Vordergrund stellt. Nach den sich anschließenden Ehrungen gab es Zeit zum gemeinsamen Austausch und Schwelgen in Erinnerungen.

Anwesende Jubilare waren: 25 Jahre im Verein: Rudolf Schmitt, Brigitte Fertig, Sigrid Sander, Heike Kohlberger; 30 Jahre: Alfred Hoffmann, Manfred Caesar, Armin Florig, Henry Philipp, Hermann Fertig, 40 Jahre: Maria Schulze, Waltraud Petermann, Thoma Hunger, Thomas Gölz, Reinhold Jost, Wolfgang Seeger; 50 Jahre: Dieter Brand, Erla Zillig. red/Bild: SSG

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.01.2020