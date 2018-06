Anzeige

Bensheim.Er ist mittlerweile fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der DJK-SSG Bensheim: der Tanzabend der Tanzabteilung. Das Event findet am Mittwoch, 20. Juni, um 18.30 Uhr (Einlass 18.15 Uhr) in der AKG-Sporthalle am Weiherhausstadion (Dammstraße 121) statt. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind gern gesehen.

In dem kurzweiligen Programm von etwa einer Stunde zeigen die Tanzgruppen, woran sie das Jahr über gearbeitet haben. Dabei ist es den Tänzerinnen und Tänzern immer eine Herzensangelegenheit, ihre Choreographien fernab vom Druck eines Wettkampfes einfach nur aus Spaß und Freude dem heimischen Publikum zu präsentieren.

Familie, Freunde und alle Interessierten sind dazu eingeladen. Das Highlight ist auch in diesem Jahr der Abteilungstanz, den alle Mitglieder gemeinsam vortanzen werden. Mit dem Tanzabend verabschieden sich die Tänzerinnen und Tänzer in die Sommerferien. red