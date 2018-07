Anzeige

Bensheim. Auch einen Monat nach den Schüssen einer Polizeistreife auf einen 30 Jahre alten Mann steht nicht fest, was genau sich an jenem Nachmittag in einem Bistro an der Ecke Rodensteinstraße/Promenadenstraße abgespielt hat. „Die Ermittlungen dauern an. Es liegen noch keine Aussagen der Beteiligten vor“, erklärte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann auf Nachfrage dieser Zeitung.

Weder die Polizisten noch der Schwerverletzte haben demnach ihre Sicht der Dinge geschildert. Die Beamten hätten theoretisch auch die Möglichkeit, „eine Aussage zu verweigern. Das wäre ihr gutes Recht“, so Hartmann. Ob sie aber tatsächlich davon Gebrauch machen, ist unklar. Grundsätzlich kann es noch Monate dauern, bis spruchreife Ergebnisse vorliegen.

Die Untersuchung liegt in den Händen des Landeskriminalamts, auch „um die Neutralität zu wahren“, so Hartmann. Die Ermittler sollen nicht aus dem gleichen Präsidium kommen wie die beteiligten Polizisten. Der Oberstaatsanwalt hatte bereits kurz nach den Schüssen betont, dass es eine lückenlose Aufklärung gebe. Strafrechtliche Vorwürfe würden ebenso geprüft wie die Frage, ob die Besatzung des Streifenwagens in Notwehr gehandelt habe. dr