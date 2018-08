Stadt: Keine Rechtsrisiken bei Riedwiese

Bensheim.Bürgermeister Rolf Richter und Erster Stadtrat Helmut Sachwitz beziehen Stellung zu den neuerlichen öffentlichen Aussagen der Bürgerinitiative Riedwiese. Die BI hatte in der Donnerstagausgabe dieser Zeitung massiv Kritik an der Rathausspitze und der Koalition geübt, nachdem diese angekündigt hatte, eine Brecheranlage im geplanten Gewerbegebiet vertraglich ausschließen zu wollen. Die Bürgerinitiative äußerte sich skeptisch, ob dies rechtlich haltbar sei.

Ziel der BI sei immer Ausschluss der Bauschuttrecycling-Anlage gewesen, so Richter und Sachwitz. Die Koalition habe sich nun darauf verständigt, diese auszuschließen und dafür einen geeigneten und vor allem rechtssicheren Weg zu finden. „Der jetzt eingeschlagene Weg ist ohne rechtliche Risiken“, betonen Bürgermeister und Erster Stadtrat.

Im Kaufvertrag regeln

Der Anwalt der Stadt Bensheim bestätigt dies eindeutig: „Der Verzicht auf den Bau einer Bauschuttrecycling-Anlage könnte natürlich kaufvertraglich geregelt und dinglich durch die Eintragung einer entsprechenden Unterlassungsdienstbarkeit im Grundbuch gesichert werden.“

Der Ausschluss einer solchen Anlage in einem Kaufvertrag sei demnach rechtlich sicher. Genauso sei ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung selbstverständlich für die handelnden Personen bindend. „Welches Demokratie- und Kontrollverständnis muss die BI haben, dass sie diese Fakten konsequent ignoriert?“, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Rathaus. Von anwaltlicher Seite wird zudem dringend davon abgeraten, den von der BI geforderten Weg zu gehen, über das Bebauungsplanverfahren eine klare Festlegung zu treffen. Hier heißt es, dass die Stadt davon absehen sollte, eine derartige Regelung in den Bebauungsplan aufzunehmen, da andernfalls damit gerechnet werden müsse, dass der Bebauungsplan im Wege der Normenkontrollklage erfolgreich angefochten werden kann.

Sorgen nachvollziehbar

„Die Sorgen und Ängste der betroffenen Anwohner sind nachvollziehbar. Widerlegte Annahmen aber als Fakten zu verkaufen und Misstrauen zu schüren, obwohl der klare politische Wille geäußert und das Handeln eindeutig vorgezeichnet sind, eine Bauschuttrecycling-Anlage zu verhindern, führt weg von jeglicher Sachebene. Wer das tut, muss sich fragen lassen, welche Ziele er eigentlich verfolgt“, meinen Richter und Sachwitz.

In der Stadtverordnetenversammlung am 27. September will die Koalition aus CDU, GLB und BfB – wie berichtet – einen Antrag einbringen, der die MEGB bittet und auffordert, bei der Vermarktung der Flächen vertraglich sicherzustellen, dass keine Bauschutt-Recyclinganlage auf einem Teil des knapp fünf Hektar großen Areals hinter dem Luxor-Kino errichtet und betrieben wird.

Das Gewerbegebiet an sich ist damit nicht vom Tisch. Am Verfahren soll festgehalten werden. Einerseits will man der Firma Reckeweg bei ihren Erweiterungsplänen keine Steine in den Weg legen.

Andererseits werde die Gewerbefläche in diesem Bereich grundsätzlich benötigt, teilte das Rathaus vor Wochenfrist mit. ps/dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018