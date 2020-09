„Stadt, Land, Fluss“ als Nachhaltigkeits-Spiel

Bensheim.Am kommenden Donnerstag, 10. September, ist in Hessen der 6. Tag der Nachhaltigkeit. Der Hessische Tag der Nachhaltigkeit ist eine Initiative der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen. Der Gedanke dahinter: Nur wer weiß, was Nachhaltigkeit konkret bedeutet, kann auch selbst aktiv werden.

Der Tag lässt daher mit vielen Aktionen und Veranstaltungen Nachhaltigkeit lebendig werden. Die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen hat zum Ziel, Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gleichermaßen einzubinden, um das Leben in Hessen heute und in Zukunft ökologisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich leistungsfähig zu gestalten.

Box für Druckerpatronen

Auch das Mehrgenerationenhaus Bensheim beteiligt sich an dem Tag. Ab dem 10. September wird es wieder eine Caritas-Box im Mehrgenerationenhaus geben. Dort werden alle gängigen Original-Druckerpatronen aus Laser- und Tintenstrahldruckern sowie Laserkopierern und -faxgeräten gesammelt.

Die Caritas-Box wird nach dem Tag der Nachhaltigkeit im Flur des Mehrgenerationenhauses zum Befüllen von leeren Druckerpatronen für Interessierte zur Verfügung stehen. Damit soll die Umwelt entlastet und Geld für Projekte eingenommen werden, die Menschen in Not unterstützen. An dem Tag selbst wird die Box bis 16 Uhr am Eingang des Hauses stehen. Außerdem ist die Hessenvariante des altbekannten Klassikers „Stadt, Land, Fluss“ mit Nachhaltigkeitskategorien am 10. September im Mehrgenerationenhaus erhältlich.

Interessierte Besucher erhalten kostenlos einen Spielblock zum individuellen Gebrauch. Die Spielblöcke werden von 9 bis 16 Uhr am Eingang des Mehrgenerationenhauses zur Mitnahme ausgelegt. Zusätzlich trägt der Öffentliche Bücherschrank im Garten des MGH zur Nachhaltigkeit bei, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Bücherregal erwecke Bücher zu neuem Leben und steht für Interessierte jederzeit zur Verfügung. Es können Bücher dort gelesen, mitgenommen oder getauscht werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.09.2020