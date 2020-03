Stadt legt Förderprogramm Mobilität auf

Bensheim.Die Stadt will ihre Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz weiter ausbauen, aktuell ist geplant, den Teilbereich „Ladestationen für E-Fahrzeuge in Kombination mit Photovoltaik“ aus dem Förderprogramm Klimaschutz herauszutrennen, mit weiteren Förderungen zu ergänzen und in ein neues Förderprogramm Mobilität zu überführen.

Dabei werrde ein wichtiges Ziel die Reduzierung von mit fossilen Brennstoffen betriebener Klein- und Leichtkrafträder sein, da in diesem Bereich abgasfreie und fast lautlose E-Fahrzeuge eine gute Alternative bieten. „Wir wollen unsere Aktivitäten im Bereich Klimaschutz forcieren, sinnvoll bündeln und neue Angebote schaffen“, sagt Bürgermeister Rolf Richter.

Aus der aktuell vorliegenden Zwischenbilanz zeigt sich, dass aus dem Masterplan „100 Prozent Klimaschutz“ bereits 35 von 49 Maßnahmen umgesetzt wurden, darunter zum Beispiel die weitgehende Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Technik. Das Förderprogramm Klimaschutz hat in den Jahren 2014 bis 2018 dazu beigetragen, 1651 kWp (Kilowatt Peak) Photovoltaik -Leistung zu installieren.

131 Photovoltaik-Anlagen konnten in diesem Zeitraum gefördert werden. Auf städtischen Gebäuden wurden alleine 296 kWp PV-Leistung installiert. Ausgelöst durch das Förderprogramm, werden durch die Investitionen 1750 Tonnen CO2 jedes Jahr eingespart. Bei der Verkehrswende wurden in Bensheim mit der Implementierung eines Fahrradverleihsystems (VRNnextbike), dem Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und der Unterstützung des Aufbaus eines E-Car-Sharing-Systems (beide durch die GGEW AG) drei Maßnahmen umgesetzt. Über die Hälfte des städtischen Fuhrparks wurden auf Elektromobilität umgestellt, zu den bestehenden Dienstfahrrädern wurden Dienst-E-Bikes angeschafft.

Bürger zum Mitmachen motivieren

Sukzessive habe die Stadt Bensheim die finanziellen Mittel erhöht, die den Bensheimer Bürgern direkt zugutekommen: Das Budget liegt mittlerweile bei 40 000 Euro im Jahr. Das neu zu schaffende Förderprogramm Mobilität wird zu Beginn mit 20 000 Euro ausgestattet.

Das Förderprogramm Klimaschutz hat vor allem Investitionen von energetischen Maßnahmen im Blick: „Klimaschutz gelingt nur, wenn wir es schaffen, die Bürger zum Mitmachen zu motivieren,“ betont Umweltdezernent Adil Oyan, „dazu gehören Maßnahmen wie der Heizungsaustausch oder Sanierungen und Neubauten im Sinne der Energieeffizienz, immer mit dem Ziel, die CO2- bzw. Energieeinsparung weiter voranzubringen“.

Das Förderprogramm soll zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen und den städtischen Grünanteil erhöhen, indem auch Begrünungsmaßnahmen bezuschusst werden. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.03.2020