Stadt lehnt ab, Kreis sagt zu

Bensheim.Bauvorhaben wecken immer wieder das Interesse der Öffentlichkeit, insbesondere dann, wenn es städtische Projekte sind – siehe Bürgerhaus oder die Überlegungen für einen Neubau am oberen Ende des Marktplatzes am Standort der sanierungsbedürftigen Immobilie Haus am Markt. Aber auch Bauten von privater Hand stehen regelmäßig im Fokus, vor allem in exponierter Lage.

Rechtlich abgelehnt

Die Stadtverwaltung Bensheim nimmt regelmäßig vorgetragene Fragen und die öffentliche Diskussion bei zwei aktuellen Bauprojekten zum Anlass, um auf die Zuständigkeiten von Stadt und Kreisbehörde in Heppenheim hinzuweisen. Zum einen geht es um ein Vorhaben in der Kalkgasse und zum anderen in der Heidelberger Straße.

Bei beiden Projekten hatte der Magistrat der Stadt die eingereichten Planungen abgelehnt. Nach Ansicht des Magistrats sind die Vorhaben zu massiv und fügen sich nicht in die umgebende Bebauung ein.