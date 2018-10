Stadt muss an MEGB zahlen

Bensheim.Die Modernisierung des Bürgerhauses war schon immer ein Millionenspiel mit – wie sich nun herausstellt – nach oben fast offenem Ende. Bürgermeister Rolf Richter geht jedoch davon aus, dass die aktuellen Zahlen belastbar sind und es bei knapp elf Millionen Euro bleibt.

Finanziert werden muss das Vorhaben zunächst von der städtischen Tochter MEGB. Die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim nimmt dafür 6,28 Millionen Euro an Krediten auf (bisher 5,4 Millionen). Hinzu kommen Fördermittel in Höhe von 698 000 Euro für die energetische Sanierung und 1,457 Millionen aus dem Programm Stadtumbau West. Diese Mittel können aber nur in Anspruch genommen werden, wenn man einen Eigenanteil leistet. Der beläuft sich auf 889 000 Euro und sollte eigentlich von der MEGB gezahlt werden.

Dem ist nun aber nicht so. Nach Rücksprache mit der zuständigen WI Bank, die den Zuschuss auszahlt, muss die Stadt den Eigenanteil aufbringen. Das geht nicht ohne Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, die im November darüber abstimmen muss. Folgt man dem Vorschlag des Magistrats, wird der Betrag einmalig im Haushalt 2019 und 2020 entsprechend veranschlagt und schließlich an die MEGB überwiesen. Ein Anspruch auf Rückerstattung bestehe nicht.

Mit der enormen Kostensteigerung hat diese Vorgehensweise nichts zu tun. „Das wäre auch gekommen, wenn wir bei 8,89 Millionen geblieben wären“, sagte Richter im Gespräch mit dieser Zeitung.

Trotz der höheren Kreditaufnahme und der unerwarteten Zahlung durch die „Mutter“ an die „Tochter“ bleibt eine weitere Million, die von der MEGB durch den Preisanstieg finanziert werden muss. Diese soll laut Bürgermeister Richter im Rahmen des Verlustausgleiches erstattet werden.

500 000 Euro Verlustausgleich

Die Stadt zahlt bekanntlich für den Betrieb und den Bau des Gebäudes an die MEGB. Dieser Zuschuss, im Verwaltungsdeutsch Verlustausgleich, soll nach der Modernisierung bei maximal 500 000 Euro liegen. An diesem schon bestehenden Beschluss der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung muss nach Angaben des Magistrats nicht gerüttelt werden. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.10.2018