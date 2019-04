„Stadt nicht für Misswirtschaft anderer verantwortlich“

Bensheim.In einer Pressemitteilung reagiert die Stadt Bensheim auf die Aussagen der Eigentümer der Fachwerkhäuser am Marktplatz 2 und 3, die im Rahmen eines Interviews in der gestrigen Ausgabe dieser Zeitung zu lesen waren.

Bereits Anfang 2018 hätten die Verantwortlichen der Stadtverwaltung den Eigentümern der beiden denkmalgeschützten Fachwerkhäuser Interesse an den Gebäuden signalisiert. Das Ziel der Stadt sei es gewesen, den Erhalt und die Sanierung der Fachwerkhäuser zu erreichen, deren Zustand sich zusehends verschlechtere. Im Zusammenspiel mit dem Neubau des Hauses am Markt und einem neuen Konzept für das ehemalige „Kaufhaus Krämer“ sollte der Marktplatz dadurch aufgewertet werden.

Die Eigentümer der Häuser 2 und 3 am Marktplatz hätten der Stadt Bensheim bzw. der MEGB ein konkretes Angebot unterbreitet. Der in dem damaligen Angebot aufgerufene Preis sei seitens der MEGB akzeptiert worden. „Da sich in den letzten drei Monaten der Kaufpreis plötzlich verdoppelt hat, hat die MEGB die Verhandlungen beendet. Der jetzt aufgerufene Kaufpreis war und ist für die Stadt nicht nachvollziehbar und wirtschaftlich nicht ansatzweise darstellbar“, heißt es aus dem Rathaus.

Im Verlaufe der Verhandlungen seien den Eigentümern Möglichkeiten aufgezeigt worden, wie mit dem eingenommenen Geld langfristig Rendite erwirtschaftet werden könne. Bürgermeister Rolf Richter: „Es ist durchaus nicht üblich, verkaufswilligen Immobilienbesitzern derart individuelle Brücken zu bauen.“ Deshalb quittiert die Stadtspitze die Frage des Eigentümers im gestrigen Interview „Warum soll ich in allerbester Lage verkaufen, wenn ich keine Alternative habe, die sich rentiert?“ mit Kopfschütteln – ebenso wie den Vorwurf des Vertrauensbruchs, weil Rolf Richter mit der Nachricht der geplatzten Verhandlungen an die Öffentlichkeit gegangen ist. „Der Vertrauensbruch hat stattgefunden, als nach langwierigen und schließlich fast abgeschlossenen Verhandlungen der Kaufpreis für beide Häuser überraschend auf 2,9 Millionen Euro erhöht und somit verdoppelt wurde.“

Zum Thema der angeblich „nicht gestundeten Parkplatzablösung“ habe es von Seiten der Stadt den Vorschlag gegeben, den Stellplatzbedarf ersatzweise im Parkhaus Platanenallee abzubilden. Darauf habe es leider weder eine ablehnende noch eine zustimmende Reaktion gegeben.

Aus Sicht der Stadt Bensheim legen die Eigentümer „eine ungewöhnliche Anspruchshaltung“ an den Tag, was die Unterstützung bei Vermietung oder Renovierung der Häuser angeht – denn diese Dinge seien grundsätzlich Sache des Eigentümers. „Bensheim weist erfreulicherweise eine ganze Reihe denkmalgeschützter Häuser in der Altstadt auf – und für die meisten Eigentümer ist es selbstverständlich, dass sie sich selbst um den Erhalt und die Wirtschaftlichkeit ihrer Immobilien kümmern“, so Richter.

Dass der Eigentümer der Häuser Marktplatz 2 und 3 offenkundig bereits seit Jahren nicht in der Lage gewesen sei, seine Immobilien so instand zu halten, dass sie für eventuelle Mieter attraktiv wären, habe ja überhaupt erst zum Kaufinteresse der Stadt geführt, betont Richter. Bezüglich anderer Nutzungen der Häuser stehe den Eigentümern alles im Rahmen des Gesetzes frei. Die Stadt könne darauf keinerlei Einfluss ausüben und werde jede ernsthafte Anfrage unterstützen, heißt es weiter. „Das Interesse der Stadt war und ist es, das denkmalgeschützte Ensemble zu bewahren, um das historische Gesamtbild des Marktplatzes zu sichern“, so Richter. red

