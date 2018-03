Stadt prüft Steuer auf Wettbüros

Anzeige

Umsätze sind maßgeblich

Er spielte auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2017 an. Die Richter hatten als Bemessungsgrundlage die Fläche der Büros als nicht zulässig angesehen, allerdings können Städte die Wetteinsätze besteuern. So soll es beispielsweise nun in Hagen umgesetzt werden. Dort hatte man 2014 als erste Kommune in Nordrhein-Westfalen eine Wettbürosteuer eingeführt. Geurteilt hatte das Bundesverwaltungsgericht aber anhand der Dortmunder Satzung, die sich am Hagener Vorbild orientierte. Drei Betreiber von Wettbüros hatten letztlich erfolgreich geklagt.

Das Gericht bemerkte jedoch, dass eine solche Abgabe als örtliche Aufwandsteuer prinzipiell ihre Berechtigung hätte. Sprich: Mit einer entsprechenden Satzung könnte auch in Bensheim eine Umsetzung erfolgen.

Von den Sozialdemokraten im Stadtparlament wurde der Prüfauftrag der Koalition unterstützt. „Wir begrüßen alle Maßnahmen für die Innenstadtregulierung“, sagte Michael Sydow. Dominik Wetzel (AfD) merkte an, dass 70 Prozent der Erwachsenen in Deutschland bereits an einem Glücksspiel teilgenommen hätten. Ein Teil davon verliere die Kontrolle, sie rutschen in die Sucht ab. Laut Wetzel seien 0,5 bis ein Prozent der Spieler betroffen. „Die Wettbürobetreiber profitieren letztlich von der Sucht, die sie selbst bei ihren Konsumenten erzeugt haben.“

Ob man mit einer solchen Abgabe unterm Strich die Zahl der Süchtigen reduzieren kann, zweifelte Marco Weißmüller (CDU) allerdings an. „Wenn sie nicht in die Büros gehen, sitzen sie eben zu Hause vor dem PC. Für die Stadt wäre es eine zusätzliche Einnahmequelle, nicht mehr, aber auch nicht weniger.“ Wetzel entgegnete, dass man durch die in der Stadt präsenten Wettbüros aber ständig an die Probleme erinnert würde.

In Bensheim gibt es momentan vier Wettbüros. Lotto-Totto-Annahmestellen, wie von Holger Steinert (FDP) eingeworfen, zählen nicht dazu. Die Verwaltung muss nun in den nächsten Monaten erarbeiten, ob die Einführung – ähnlich wie bei der Spielapparatesteuer – sinnvoll ist und sich tatsächlich lohnt.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 06.03.2018