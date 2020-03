Stadt schließt Spielplätze und Bürgerbüro

Bensheim.„Wir müssen deutlich verschärfte Maßnahmen treffen, da anscheinend einige in der Bevölkerung den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt haben. Daher setzen wir alle Vorgaben von Bund und Land weiter konsequent um, um die Infektionswelle zu verkleinern“, erklärte Bürgermeister Rolf Richter am Montagnachmittag. Die Stadt Bensheim schließt ab dem heutigen Dienstag (17.) das Bürgerbüro, das Rathaus sowie alle Spielplätze.

Rathaus: Während der regulären Dienstzeiten (Montag, Mittwoch und Donnerstag, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr, Dienstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr) ist nur nach telefonischer Anmeldung oder Mailkontakt eine persönliche Beratung oder Antragsstellung möglich.

Bürgerbüro: Während der regulären Dienstzeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 8 bis 18 Uhr, Mittwoch: geschlossen, Samstag 10 bis 13 Uhr) ist das Bürgerbüro über Telefon 06251/5826325, E-Mail buergerbuero@bensheim.de und über die Gegensprechanlage (rechts am Haupteingang klingeln) erreichbar.

Die Mitarbeiter entscheiden im Einzelfall, ob eine persönliche Beratung notwendig ist. „Wir müssen die Zahl der persönlichen Kontakte so gering wie möglich halten, wollen aber natürlich auch so weit wie möglich für die Bürger da sein“, sagt Bürgermeister Rolf Richter.

Servicenummer: Aus diesem Grund weist die Stadt auf die neue Servicenummer 06251/14333 und die E-Mail-Adresse service@bensheim.de hin. Die Mitarbeiter im Rathaus können Auskunft geben zu Fragen, die die Aufgaben der Stadtverwaltung betreffen, wie über die Abholung von Ausweisen, Fragen rund um Kinderbetreuung, Details zu den aktuellen Erlassen des Landes Hessen und Ähnliches, allerdings können keinerlei gesundheitliche Fragen beantwortet werden.

Nachbarschaftshilfe

Zudem läuft über die Nummer und die Mailadresse die Koordination für Hilfesuchende und Menschen, die ihre Hilfe anbieten wollen, wie zum Beispiel Nachbarschaftshilfen, Erledigung von Einkäufen oder Ähnliches. Die Anbieter von Hilfen sollten weder Krankheitssymptome aufweisen, noch in den letzten 14 Tagen aus einem der Risikogebiete zurückgekommen sein und selbstverständlich nicht zur Risikogruppe gehören. Das Telefon ist von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr besetzt.

Zudem wurden sämtliche Repräsentationstermine des Bürgermeisters und der Stadträte ausnahmslos abgesagt. Der Koordinierungsstab tagt mittlerweile zweimal täglich und ausschließlich über Telefonkonferenz. Das Hessische Amt für Versorgung und Soziales wird die Sprechtage im Rathaus bis auf Weiteres nicht durchführen.

Ortsgericht: Das Ortsgericht I ist ab sofort dienstags von 17 bis 18 nur noch telefonisch erreichbar. Personen außerhalb dieser Zeit können über die 06251/14333 um Rückruf durch das Ortsgericht bitten.

Standesamtliche Trauungen: Bei der Durchführung von standesamtlichen Trauungen ist nur ein reduzierter Teilnehmerkreis zugelassen – Brautpaar nebst engsten Angehörigen, dazu zählen Eltern, Geschwister, eigene Kinder und Trauzeugen, falls vorhanden). „Wir kontaktieren nach und nach die betroffenen Paare und treffen auf großes Verständnis“, sagt der zuständige Stadtrat Adil Oyan.

Beerdigungen und Trauerfeiern: Zur Vermeidung unnötiger Risiken ist eine Reduzierung der Teilnehmenden bei Trauerfeiern durch geeignete, den örtlichen Gegebenheiten angepasste Maßnahmen herbeizuführen.

Kinderbetreuung: Hier hat das Land Hessen ein Betreuungsverbot ausgesprochen (Zeitpunkt des letzten Erlasses: Stand 14. März). Die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und Schulkindbetreuungen werden bis zum Ende der Osterschulferien (19. April) ausgesetzt.

Das Betreuungsverbot gilt nicht, wenn beide Erziehungsberechtigten des Kindes oder eine alleinerziehungsberechtigte Person in folgenden Berufen arbeitet: Polizei, Feuerwehr, Justizvollzug, Rettungsdienst, THW, Katastrophenschutz, Richter oder Staatsanwalt und Berufe in der gesundheitlichen Versorgung sowohl medizinisch als auch pflegerisch (genaue Liste siehe Erlass). Betreuung bei Tagesvätern und Tagesmüttern erfolgt analog zu den Regeln bei den Kinderbetreuungseinrichtungen.

Absagen: Aufgrund der derzeitigen Lage entfällt die geplante Sicherheitssprechstunde am Donnerstag, 26. März, mit Adil Oyan. Aufgrund einer Mitteilung des Kreises entfällt die ab dem 27. März geplante Jugendsammelwoche. Auch die am 4. April geplante Aktion „Osterbrunnen“ muss abgesagt werden, ob die Kunstmeile am 3. Mai stattfindet, wird noch bekanntgegeben. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.03.2020