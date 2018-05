Anzeige

Bensheim. Die Stadt wird über den Eigenbetrieb Kinderbetreuung die Trägerschaft für die Nachmittagsbetreuung an der Schlossbergschule in Auerbach übernehmen. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte am Donnerstagabend in Gronau dem Grundsatzbeschluss mehrheitlich zu. Enthaltungen kamen von AfD und FDP.

Bisher hatte der Arbeiter-Samariter-Bund diese Aufgabe inne, der sich aufgrund des steigenden Bedarfs und hoher Kosten nicht mehr in der Lage sieht, sein Engagement weiterzuführen. Der Kreis als Schulträger hatte sich daraufhin an den Magistrat gewandt, weil der Eigenbetrieb bereits an der Schillerschule in diesem Bereich aktiv ist. „Der bisherige Träger stößt an seine Grenzen. Mit dem Eigenbetrieb haben wir aber die richtige Organisationsform“, begründete Tobias Heinz die Zustimmung der CDU. dr

Bericht in der Samstagausgabe