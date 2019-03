Stadt stellt Kaufverhandlungen ein

Bensheim. Die Wiederbelebung der denkmalgeschützten Fachwerkhäuser spielt in den Plänen zur Belebung des Marktplatzes von Bürgermeister Rolf Richter und der ihn unterstützenden Koalition eine große Rolle. Auf dem Papier klingt das Grobkonzept durchaus gut. Ein Haus am Markt mit zugkräftiger Gastronomie, schicke kleine Läden in den bisher leerstehenden Räumlichkeiten, dazu das bereits von der MEGB gekaufte ehemalige Kaufhaus Krämer. Keine schlechte Ausgangslage, um das historische Zentrum der Fußgängerzone - mit einem voraussichtlich insgesamt zweistelligen Millionenbetrag - wachzuküssen.

Dazu wird es aber vorerst nicht kommen. Zwar hat man beim Haus am Markt mittlerweile Fakten geschaffen und den Abriss samt Neubau für 6,8 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Bei den Fachwerkhäuser allerdings sind die Kaufbemühungen ins Leere gelaufen. Was sich seit Monaten abzeichnete, bestätigte nun Bürgermeister Rolf Richter. „Wir sind bis an die Schmerzgrenze gegangen.“ Die Stadt habe den Verhandlungen über einen Kauf für beendet erklärt. dr

Bericht in der Freitagausgabe

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.03.2019