Stadt übernimmt Schulkindbetreuung

Bensheim.Die Stadt wird über den Eigenbetrieb Kinderbetreuung die Trägerschaft für die Nachmittagsbetreuung an der Schlossbergschule in Auerbach übernehmen. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte am Donnerstagabend in Gronau dem Grundsatzbeschluss mehrheitlich zu. Enthaltungen kamen von AfD und FDP.

Bisher hatte der Arbeiter-Samariter-Bund diese Aufgabe inne, der sich aufgrund des steigenden

