Stadtbus und Ruftaxi kostenlos

Bensheim.In Bensheim ist am Donnerstag der Weihnachtsmarkt gestartet, in diesem Jahr gibt es einen besonderen Service für die An- und Abreise: An den vier Samstagen während des Weihnachtsmarktes fahren die Stadtbusse (671 und 673) und die Ruftaxilinien (6965 und 6970 bis 6977) bis Betriebsschluss kostenfrei, um den Besuch des Weihnachtsmarkts mit öffentlichen Verkehrsmitteln schmackhaft zu machen.

Die Besucher erwartet ein großes kulinarisches Angebot, Weihnachtsbuden von regionale Künstlern, Vereinen und sozialen Einrichtungen, der alles überragende Weihnachtsbaum und eine festlich geschmückte Altstadt. Der Weihnachtsmarkt geht bis zum 22. Dezember.

Die Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und Sonntag, 11.30 bis 20 Uhr, Freitag bis Samstag, 11.30 bis 21 Uhr, Sonntag 22. Dezember, 11.30 bis 19 Uhr. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.11.2019