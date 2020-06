Stadtkapelle gratuliert Hermann Fertig

Bensheim.Ganz ohne einen musikalischen Gruß ging es dann am Freitag doch nicht: Eine kleine Abordnung der Bensheimer Stadtkapelle sorgte für eine große Überraschung und gratulierte ihrem Gründungsmitglied Hermann Fertig (r.) zu seinem 80. Geburtstag.

Fertig hat über 25 Jahre die Stadtkapelle geleitet und dirigiert. Auch heute noch ist er aktiver Musiker bei der Kapelle und spielt zudem in den Posaunenchören der evangelischen Michaelsgemeinde, der Kirche Sankt Anna in Gronau und der Bergkirche in Auerbach. Seit mehr als 70 Jahren bläst Hermann Fertig Trompete und Flügelhorn. Zu Beginn seines Ruhestandes wechselte er zum Tenorhorn und Bariton.

Der Ur-Bensheimer ist auf dem Hemsberg geboren, wo er auch heute noch lebt. Neben einem Ständchen mit vielen bekannten Melodien, gespielt von Günther Greschner, Hans-Jürgen Lösch, Helmut Lechner und Martin Eichhorn (v.l.), gab es auch noch ein beachtliches Weinpräsent als Gruß von allen Musikern der Stadtkapelle. df/

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020