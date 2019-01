Stadtmeisterschaft und Frauen-Boxturnier

Bensheim.Als sehr interessant und informativ bezeichneten die Teilnehmer den Besuch der FDP-Fraktion unter Leitung von Partei- und Fraktionsvorsitzendem Holger Steinert beim Boxclub KSC Bensheim. Sechs Mandatsträger und zwei Vorstandsmitglieder der Freidemokraten wurden vom KSC-Vorsitzenden Reginald Schulze umfassend über den Club, dessen Entwicklung und Situation sowie seine Aktivitäten und Pläne ins Bild gesetzt.

Derzeit rund 200 Mitglieder

Der KSC hat zurzeit 200 Mitglieder, darunter Kinder, die in vier Gruppen trainieren, bildet einen Azubi zum Sport- und Fitnesskaufmann aus und verfügt über fünf Trainer und zwei Trainerinnen, die an sechs Tagen pro Woche 17 Trainingseinheiten ermöglichen. An einem Tag in der Woche seien die Klubräumlichkeiten ausschließlich den Frauen für das Ladys-Boxen vorbehalten. Zudem gebe es aktuell in drei Bensheimer Schulen ein Sportangebot des KSC.

Der Club biete aber nicht nur Breitensport für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, sondern bekanntlich auch therapeutisches Boxen, dessen Teilnehmer von Kliniken und Therapeuten aus der Region gesandt werden und für das es trotz Erfolgen keinerlei Zuschüsse gebe. Schulze informierte bei dieser Gelegenheit über die Unterstützung durch die Stadt Bensheim, die aus dem üblichen Lehrgangsleiter- und Betriebskostenzuschuss bestehe.

Leistungssportler habe der KSC nur noch vier, da sich der Nachwuchs nicht mehr den harten Trainingsbedingungen aussetzen wolle. Nichtsdestotrotz plane der Club nach den Erfolgen im auslaufenden Jahr für 2019 erneut mit den offenen Bensheimer Stadtmeisterschaften für die Männer und einem internationalen Frauenboxturnier mit Weltklassebesetzung zwei bemerkenswerte große Sport-Events.

Mit Bedauern merkte der Vorsitzende am Ende an, dass Boxen zumindest im Westen Deutschlands seit Jahrzehnten unter einem Schmuddel-Image leide und bei Teilen der Bevölkerung sogar als „asozial“ gelte, obwohl Boxen eine der ältesten Sportarten der Welt sei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.01.2019